Il malware Android nascosto in finti aggiornamenti di Chrome che ruba dati sensibili – Calcio spagnolo

Il nuovo malware per Android chiamato Brokewell si è fatto strada dietro finti aggiornamenti del browser Chrome, mettendo a rischio la sicurezza dei dispositivi mobili. Si tratta di un trojan bancario in grado di catturare azioni compiute sul dispositivo, simulare tocchi sul display e addirittura catturare audio tramite il microfono.

Brokewell è in grado di raccogliere dettagli hardware e software, registri delle chiamate e di determinare la posizione fisica del dispositivo infetto. Inoltre, il malware dispone di funzionalità per il furto di dati e il controllo remoto dei dispositivi compromessi.

Questa minaccia è stata scoperta durante l’analisi di una pagina web che pubblicizzava un falso aggiornamento di Chrome. Il malware è stato utilizzato principalmente per prendere di mira i servizi finanziari, mascherandosi come un’applicazione di autenticazione digitale. Brokewell è in grado di imitare schermate di login di applicazioni bersaglio al fine di rubare le credenziali di accesso.

Per proteggersi da infezioni da malware Android, è consigliabile evitare il download di applicazioni da fonti non attendibili come Google Play e attivare il Play Protect sul dispositivo. La sicurezza dei dati e della privacy degli utenti è una priorità, e rimanere vigili contro minacce come Brokewell è fondamentale per evitare spiacevoli sorprese.