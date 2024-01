Carenza del farmaco per gli enzimi del pancreas: lallarme di Fedez – Agenzia ANSA

In Italia, la situazione per quanto riguarda la disponibilità di un farmaco essenziale per malattie pancreatiche chiamato Creon o Creonipe è diventata sempre più difficile. Il farmaco, che non ha sostituti sul mercato italiano, è in carenza da diversi mesi. Persino il cantante Fedez ha segnalato il problema, affermando di non riuscire più a trovare gli enzimi pancreatici nelle farmacie.

Il Ministero della Salute sta seguendo attentamente la situazione e cerca di garantire la continuità terapeutica dei pazienti affetti da malattie pancreatiche. In passato, l’Aifa aveva segnalato il problema e aveva implementato misure per contenere la carenza, tra cui l’autorizzazione all’importazione del prodotto e il divieto di esportazione del farmaco presente in Italia.

Viatris, l’azienda distributrice del farmaco in Italia, ha aperto un canale diretto con le farmacie per garantire l’approvvigionamento. Tuttavia, l’azienda produttrice, Abbott, ha segnalato difficoltà nella fornitura di Creon a causa della forte domanda globale. Nonostante le misure adottate, la situazione non è ancora stata risolta.

Il vicedirettore del Centro per la Ricerca e Cura sulle Malattie del Pancreas raccomanda ai pazienti di assumere un dosaggio ridotto del farmaco anziché sospendere del tutto. La carenza di questi farmaci può infatti causare problemi di malnutrizione.

A causa della persistente carenza di Creon in Italia, alcuni pazienti si stanno rivolgendo a farmacie estere per ottenere il farmaco. Negli anni passati sono già state verificate situazioni simili e le associazioni di pazienti hanno monitorato attentamente la distribuzione e richiesto forniture urgenti.

È fondamentale che le autorità competenti prendano provvedimenti per risolvere questa problematica e garantire che i pazienti affetti da malattie pancreatiche abbiano accesso al farmaco essenziale Creon in modo tempestivo e continuativo. La salute dei pazienti non può essere messa a rischio a causa di carenze nell’approvvigionamento di farmaci vitali.