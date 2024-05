Calcio spagnolo

Il direttore del TgLa7, Enrico Mentana, ha deciso di porre fine allo scambio di accuse con la collega Lilli Gruber, mettendo così fine alla polemica che ha scosso il mondo dell’informazione. Mentana ha chiarito che la polemica è nata da accuse infondate e si è scusato con chi si è sentito toccato negativamente dalla controversia.

Il direttore ha ribadito che il telegiornale non va mai oltre i 5 minuti stabiliti e ha sottoscritto la nota diffusa dall’azienda sulla questione. Ha sottolineato che non ci sono altri dettagli da aggiungere e ha invitato il pubblico a non accusare nessuno e a godersi il programma senza ulteriori polemiche.

L’epilogo di questa vicenda ha rassicurato i telespettatori, che potranno continuare a seguire il TgLa7 senza alcun interferimento esterno. La professionalità e la trasparenza di Enrico Mentana sono state confermate, smentendo le voci che avevano messo in discussione l’integrità del telegiornale.

In questo clima di distensione, si spera che le accese discussioni tra colleghi possano essere lasciate alle spalle e che si possa tornare a concentrarsi sull’informazione e sulla qualità del giornalismo. Il TgLa7 si conferma quindi come un punto di riferimento per chi cerca notizie affidabili e imparziali, senza cadere nella trappola delle polemiche sterili.