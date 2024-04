Champions: City-Real 1-1 e Bayern-Arsenal 1-0

Il Real Madrid e il Bayern Monaco si sono entrambi qualificati per le semifinali della Champions League in una serata emozionante di calcio europeo.

Il Real Madrid ha battuto il Manchester City con un punteggio finale di 5-4 ai calci di rigore dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi 1-1. Rodrygo aveva aperto le marcature per il Real Madrid, ma De Bruyne ha pareggiato per il Manchester City. Il match di andata a Madrid si era invece chiuso 3-3. Ora il Real Madrid affronterà il Bayern Monaco in semifinale in un altro emozionante scontro tra due grandi club europei.

Anche il Bayern Monaco si è qualificato per le semifinali dopo aver battuto l’Arsenal 1-0. La rete decisiva è stata segnata da Kimmich in una partita in cui il Bayern Monaco è riuscito a prevalere sul suo avversario. Il match di andata era terminato invece 2-2, rendendo ancora più importante la vittoria del Bayern Monaco nella partita di ritorno.

Le semifinali della Champions League si preannunciano dunque emozionanti con il Real Madrid che affronterà il Bayern Monaco in un match che promette grande spettacolo e calcio di altissimo livello. I tifosi di entrambe le squadre sono pronti a sostenere i propri beniamini in questa fase cruciale della competizione europea.