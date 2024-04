Sinner, problema allanca: deciderà dopo il riscaldamento se giocare con Khachanov a Madrid

Il giovane tennista italiano Jannik Sinner ha rivelato che potrebbe non essere in campo nella prossima partita, a causa di fastidio fisico che lo affligge da una settimana. Sinner ha ammesso di aver accusato il problema durante il torneo di Monaco, ma ha assicurato di non essere preoccupato per il futuro.

“Voglio essere pronto a scendere in campo se necessario, ma al momento le probabilità non sono alte” ha dichiarato Sinner, sottolineando di essere tranquillo e di avere un ottimo fisico per affrontare i prossimi tornei. Nonostante ciò, il tennista italiano si è detto fiducioso nel poter alzare il livello di gioco nella prossima partita, qualunque essa sia.

La notizia ha destato preoccupazione tra i fan di Sinner, che si erano abituati a vederlo protagonista in campo con prestazioni di alto livello. Tuttavia, il giovane talento italiano sembra determinato a superare questo momento difficile e a tornare più forte che mai.

Sinner è attualmente uno dei migliori tennisti italiani in circolazione e le sue prestazioni sono seguite con grande attenzione dagli appassionati di tennis di tutto il mondo. Resta da vedere se riuscirà a recuperare in tempo per la prossima partita e a dimostrare ancora una volta il suo valore sul campo da gioco.