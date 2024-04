Dove vedere in tv il match Masters 1000 di Madrid – Calcio spagnolo

Il giovane tennista italiano Jannik Sinner è pronto per il suo prossimo match al Masters di Madrid, dove affronterà il russo Pavel Kotov al terzo turno. Dopo aver sconfitto rapidamente Lorenzo Sonego, Sinner si prepara ora a sfidare Kotov con la possibilità di incontrare Lorenzo Musetti in seguito.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e disponibile in streaming su Sky Go e Now. Il match è in programma come quarto incontro sul Manolo Santana e Sinner scenderà in campo non prima delle ore 20.

Kotov arriva al match dopo aver battuto Guillermo Garcia-Lopez e Jordan Thompson nei turni precedenti, e vanta un record positivo contro tennisti italiani nel 2024. Se Sinner riuscisse a passare il turno, potrebbe trovarsi di fronte a Lorenzo Musetti, il quale a sua volta dovrà vedersela con Karen Khachanov.

L’appuntamento promette grandi emozioni per i fan del tennis, con Sinner determinato a continuare il suo cammino verso il titolo al Masters di Madrid. Resta da vedere chi uscirà vittorioso da questa sfida tra il talentuoso italiano e il duro avversario russo.