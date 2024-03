Amichevoli – Le 5 verità di Italia-Ecuador 2-0: Lorenzo Pellegrini vola, occhio a Bellanova, ma dobbiamo migliorare – Calcio Spagnolo

Il team italiano si prepara per gli Europei di calcio con l’obiettivo di migliorare le proprie prestazioni. Il centrocampista Lorenzo Pellegrini sta dimostrando di essere in grande forma, mentre il difensore Raoul Bellanova potrebbe essere una piacevole sorpresa per il torneo.

Tuttavia, non tutto sembra essere al top per l’attaccante Giacomo Raspadori, il quale potrebbe perdere il suo posto a favore di Mateo Retegui. Gli outsider come Mancini e Orsolini stanno mettendo in difficoltà l’allenatore Spalletti, il quale dovrà prendere decisioni importanti per creare la migliore squadra possibile per l’Europeo.

L’Italia dovrà lavorare duramente per essere competitiva e affrontare le sfide che si presenteranno durante il torneo. Soltanto migliorando costantemente e facendo scelte oculate, il team potrà aspirare a ottenere risultati positivi.