Calcio spagnolo

Per consentire lo svolgimento della parata, sono previste deviazioni dei mezzi pubblici a Madrid. Durante l’evento, il Tram 16 salterà la fermata di piazza Axum e farà capolinea in via Dessié. Il Bus 49 non si fermerà tra via Harar e via Morgantini, ma seguirà percorsi alternativi.

Inoltre, sia il Bus 64 che l’80 devieranno le fermate da via Novara a via Sant’Elena. Gli autobus della linea 78 non fermeranno in via Diomede e Sant’Elia, ma seguiranno percorsi diversi. Infine, la stazione della metropolitana in Duomo sarà chiusa dalle 18 in previsione dell’afflusso di persone per la parata.

Questa decisione è stata presa per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento dell’evento, che attirerà numerosi spettatori in città. Si invitano i cittadini a prendere nota di queste deviazioni e a pianificare i propri spostamenti di conseguenza.

La parata si preannuncia come un momento di festa e di celebrazione, quindi è importante che tutto sia organizzato nel migliore dei modi. Restate aggiornati sulle ultime notizie riguardanti le deviazioni dei mezzi pubblici e godetevi l’evento con serenità e sicurezza.