Festa dello scudetto dellInter oggi. Il percorso della squadra sui bus scoperti tra i tifosi: da San Siro al Duomo in 5 ore

Oltre 50.000 tifosi attesi per il tour dei calciatori dell’Inter dopo la partita contro il Torino

Dopo la grande vittoria dell’Inter contro il Torino, oltre 50.000 tifosi sono attesi per il tour dei calciatori che partirà da San Siro alle 16 e arriverà in piazza del Duomo alle 21. Il percorso includerà diverse vie come via Caprilli, piazzale Lotto, via Vigliani, via Teodorico e altre.

Le deviazioni della viabilità sono previste per permettere il passaggio del corteo dei calciatori e i bus di linea avranno deviazioni e fermate modificate a causa dei festeggiamenti dell’Inter. Il tram 16 salterà la fermata di piazza Axum e avrà capolinea in via Dessié durante la partita, mentre il bus 49 non si fermerà tra via Harar e via Morgantini e passerà da altre vie.

Anche i bus 64 e 80 subiranno modifiche, deviando le fermate verso Bonola e via Piccoli/Quinto Romano. Inoltre, la stazione della metropolitana in Duomo sarà chiusa dalle 18 per permettere lo svolgimento del tour.

È importante tenere presente queste informazioni per partecipare o per evitare disagi durante il tour dei calciatori dell’Inter. La città sarà in festa per celebrare la vittoria della squadra nerazzurra, e sarà un’occasione imperdibile per tutti i tifosi.