Calcio spagnolo

Lufthansa e Ita Airways stanno valutando la cessione di 11 coppie di slot all’aeroporto di Milano Linate per ottenere il via libera dalle autorità europee per il loro accordo di fusione. Le due compagnie sono attualmente in trattative con easyJet, che potrebbe subentrare in caso di monopolio.

L’Antitrust dell’Unione Europea ha richiesto ulteriori informazioni sul pacchetto di rimedi proposto da Ita e Lufthansa, posticipando la decisione finale al 13 giugno. Le due compagnie sarebbero disposte a cedere slot a Linate per evitare un aumento della loro quota di mercato complessiva.

Se easyJet dovesse subentrare, potrebbe aprire una base a Milano Linate e assumere il ruolo di seconda compagnia più importante nell’aeroporto, dopo Ita Airways. Gli slot liberati verrebbero quindi redistribuiti ad altre compagnie seguendo le regole internazionali.

Il ceo di easyJet si è detto ottimista riguardo alla possibilità di ricevere un numero sufficiente di slot per aprire una base a Linate e accrescere la propria presenza nel mercato italiano. Resta da vedere come si evolveranno le trattative e se easyJet riuscirà a ottenere il numero di slot desiderato per entrare nel mercato milanese.