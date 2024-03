Attacco russo nella notte in Ucraina. Decollano caccia polacchi. Kiev: 99 bombe sulle centrali termiche – Agenzia ANSA

Attacco russo colpisce le strutture energetiche in Ucraina, Varsavia aumenta la sorveglianza aerea

L’esercito russo ha lanciato un potente attacco missilistico contro le strutture energetiche ucraine nelle regioni centrali e occidentali del Paese. Secondo il portavoce delle Forze Armate ucraine, Oleschuk, la difesa ucraina è riuscita ad abbattere 84 obiettivi su 99.

Le centrali termiche e idroelettriche del gruppo energetico Dtek sono state danneggiate, portando a disagi nella fornitura di energia elettrica. In risposta, la Polonia ha fatto decollare i caccia per sorvegliare lo spazio aereo e Varsavia ha aumentato le misure di sicurezza.

Il Presidente ucraino Zelensky ha chiesto il supporto dei Patriot degli Stati Uniti, mentre ha anche avvertito che la Russia potrebbe lanciare una nuova offensiva a maggio o giugno. Nel frattempo, il Presidente Biden sta lavorando per il rilascio di un giornalista americano detenuto in Russia.

Secondo l’Istituto per lo Studio della Guerra (Isw), le forze russe hanno conquistato 500 chilometri quadrati di territorio ucraino. A Mosca, si è dichiarato che 15 bersagli aerei ucraini sono stati abbattuti su Belgorod.

L’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica (Aiea) ha lanciato l’allarme per la sicurezza nucleare in Ucraina, dopo che esplosioni sono state segnalate vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. La comunità internazionale resta in allerta per lo sviluppo della situazione.