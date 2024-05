Roma-Bayer Leverkusen diretta Europa League: raddoppio di Andrich in tempo reale

Il Bayer Leverkusen batte la Roma 2-0 all’Olimpico nella semifinale di Europa League

Nell’andata della semifinale di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen, i tedeschi hanno ottenuto una vittoria importante battendo la squadra italiana 2-0. I gol sono stati segnati da Wirtz e Andrich, mettendo così il Bayer in vantaggio per il ritorno in Germania.

La Roma ha avuto diverse occasioni per segnare, con Lukaku che ha colpito una traversa e Abraham che ha sprecato una grande occasione. De Rossi ha cercato di dare una scossa alla squadra togliendo Karsdorp e inserendo Angeliño, ma i cambiamenti non sono stati sufficienti per impensierire il Bayer.

Xabi Alonso, allenatore del Bayer Leverkusen, ha apportato alcune modifiche alla squadra sostituendo Wirtz e Adli con Tella e Hofmann. Dall’altra parte, De Rossi ha risposto con Azmoun e Baldanzi al posto di Lukaku e Paredes, cercando di cambiare il corso della partita.

Nonostante i tentativi della Roma di risalire, il Bayer ha continuato a mettere pressione con Frimpong e Andrich che hanno sfiorato il raddoppio. Lukaku, autore di 7 gol in 9 partite contro squadre tedesche, è rimasto a secco questa volta, fermato da un intervento miracoloso di Hincapié.

La Roma ha una solida tradizione in Europa League, con 19 vittorie nelle ultime 25 partite casalinghe. Tuttavia, questa volta i tifosi entusiasti hanno bloccato il pullman della squadra all’arrivo allo stadio, dimostrando il loro sostegno nonostante la sconfitta.