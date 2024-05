Il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha sollevato polemiche chiedendo la rimozione immediata degli accampamenti pro-Palestina nei college. Trump ha definito i manifestanti pro-Palestina come “pazzi furiosi” reclutati da gruppi liberali e ha elogiato la polizia di New York City per aver arrestato i manifestanti pro-palestinesi alla Columbia University.

In un discorso recente, Trump ha minimizzato la violenza degli estremisti di destra durante la sua presidenza e ha criticato il trattamento riservato ai manifestanti pro-Palestina. Centinaia di studenti pro-Gaza rimangono barricati all’Ucla nonostante l’arrivo della polizia e un ordine di sgombero. Fotografie e filmati mostrano un accampamento di tende dove sono concentrati i manifestanti dell’Ucla.

La polizia ha effettuato 38 raid dall’18 aprile e ha eseguito 1.600 fermi presso scuole e atenei. La situazione rimane tesa con i manifestanti che resistono alle autorità e continuano la loro protesta. Resta da vedere come si evolverà la situazione e se verranno prese misure per risolvere la controversia. Stay tuned for updates on Calcio Spagnolo.