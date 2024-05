Calcio spagnolo: Littizzetto Miss Menopausa (voto 8), Lagerback pesce dacquario (voto 4) – Corriere della Sera

Filippa Lagerback è tornata nel famoso studio dei Gialappi dopo ben 25 anni, portando con sé la sua esperienza come donna seduta chez Fabio Fazio. La sua presenza ha subito fatto sentire la sua influenza nel programma, venendo addirittura descritta come un bellissimo pesce d’acquario.

Tuttavia, sembra che il ruolo di conduttrice sia un po’ troppo per lei, visto che durante lo studio è inciampata e ha tentato di recuperare con una battuta. In realtà, Filippa viene descritta più come scrutatrice non votante e non partecipante allo show, lasciando intendere che forse è meglio che rimanga seduta, poiché riesce comunque a arredare e fornire lo stesso apporto alla trasmissione.

Insomma, la presenza di Filippa Lagerback sembra dividere il pubblico, tra coloro che apprezzano la sua eleganza e charme e chi preferirebbe vederla in un ruolo più marginale. Resta comunque il fatto che la sua presenza nel covo dei Gialappi ha sicuramente portato un po’ di vivacità e glamour alla trasmissione.