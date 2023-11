Calcio spagnolo

Gravissimo incidente sulla strada provinciale 111 di Campegine, al limite tra Reggio Emilia e Parma. Un camion ha perso il carico, ponteggi metallici per cantieri edili, travolgendo diverse auto. Il bilancio è molto pesante: due persone sono morte e tre sono rimaste ferite, una delle quali in condizioni gravi. Le vittime sono due giovani di 19 e 21 anni, residenti a Reggio Emilia. Il terzo giovane coinvolto è ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Maggiore di Parma. Nel frattempo, il camionista è scappato e sono in corso le ricerche tra Parma e Reggio Emilia. Il conducente potrebbe affrontare accuse gravi, come l’omissione di soccorso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. La vettura travolta era una Citroen Picasso guidata dal 19enne deceduto. L’altra vittima, un 21enne, era a bordo con lui. I vigili del fuoco hanno estratto le vittime dall’abitacolo e rimosso il carico con un’autogrù. Al momento sono in corso gli aggiornamenti sulla situazione.

