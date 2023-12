Rosario Fiorello è stato intervistato in esclusiva dal direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, durante la quale ha raccontato della sua carriera artistica, di personaggi pubblici e della politica. Fiorello ha rivelato che gli è stato proposto di impegnarsi attivamente in politica, ma ha ammesso di non sentirsi pronto per quella strada. Ha affermato di far parte della vecchia guardia e di preferire fare spettacolo anziché politica.

Durante l’intervista, Fiorello ha mantenuto il segreto sul suo voto alle elezioni europee, affermando che non ha un voto fisso, ma che vota le idee. Ha commentato positivamente l’esperienza con Giorgia Meloni, che in passato aveva fatto da tata a sua figlia.

Parlando della sua carriera, Fiorello ha ricordato il suo primo Sanremo come uno dei momenti più brutti della sua vita, a causa della morte improvvisa del padre. Ha inoltre citato Mike Bongiorno e Maurizio Costanzo come personaggi scomparsi che gli mancano molto.

Fiorello si è detto particolarmente legato a Pippo Baudo, a cui considera una figura di riferimento per i siciliani che vogliono intraprendere la carriera artistica. Ha sottolineato l’importanza dell’amicizia con Amadeus, definendolo un grande amico.

Con questa intervista, Rosario Fiorello ha condiviso alcuni dei momenti più significativi della sua vita, parlato di politica e ha rivelato alcune delle sue preferenze personali. Questo incontro con il direttore del Tg1 sarà sicuramente di grande interesse per i lettori di Calcio spagnolo, che potranno scoprire nuovi dettagli sulla vita e sulla carriera del famoso artista italiano.