Eurovision 2024, i primi 10 finalisti: chi sono

I primi 10 paesi ad avanzare alla finale dell’Eurovision Song Contest di Malmö sono stati Serbia, Portogallo, Slovenia, Lituania, Ucraina, Finlandia, Cipro, Croazia, Irlanda e Lussemburgo. La semifinale di ieri ha visto esibirsi anche Regno Unito, Germania e Svezia, automaticamente qualificata essendo il paese ospitante. La seconda semifinale si terrà domani sera e verranno scelti i restanti 10 finalisti, tra cui si esibiranno anche i big 5 (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito).

I paesi che non sono riusciti a qualificarsi per la finale sono Australia, Azerbaigian, Islanda, Polonia e Moldavia. La Croazia si è posizionata in avanti tra i bookmakers dopo la prima semifinale, seguita dalla Svizzera e dall’Italia nelle scommesse per la vittoria.

Il pubblico italiano potrà votare le proprie canzoni preferite durante la seconda semifinale, che andrà in onda sabato 11 maggio su Rai 1. Inoltre, l’Italia si esibirà il 9 maggio con Angelina Mango. Sono attese emozionanti performance e sorprese durante la finale dell’Eurovision, che culminerà con la scelta del vincitore di questa edizione. Restate sintonizzati su Calcio Spagnolo per tutti gli aggiornamenti sul contest musicale internazionale più atteso dell’anno.