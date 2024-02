Calcio spagnolo

La situazione dell’allarme sanitario in Italia sta diventando sempre più preoccupante, con un aumento dei controlli sul trasporto merci e passeggeri per prevenire la diffusione di malattie. Il ministero della Salute ha emesso una circolare per controllare i mezzi e le merci provenienti da Paesi a rischio, come il Peru.

Le operazioni di vigilanza presso aeroporti e porti italiani sono state intensificate, con particolare attenzione alla possibile epidemia di Dengue per l’estate 2024. Il direttore del dipartimento di Malattie Infettive e Tropicali ha espresso preoccupazione sull’andamento della malattia in Italia e ha sottolineato l’importanza di focalizzarsi sui viaggiatori e sulla formazione dei medici per una diagnosi precoce.

L’uso dello spray antizanzare è diventato sempre più importante, con un possibile aumento della richiesta durante l’estate 2024. Le preoccupazioni riguardano principalmente la trasmissione della malattia attraverso la zanzara tigre in Italia.

Il virologo Fabrizio Pregliasco ha sottolineato l’importanza del vaccino per i viaggiatori verso le zone a rischio e ha evidenziato la possibilità di una vaccinazione di massa solo in presenza di focolai autoctoni importanti. Sono necessarie misure drastiche per proteggere la popolazione e prevenire la diffusione di malattie contagiose.