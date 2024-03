Calcio spagnolo

Il noto rapper e influencer italiano Fedez ha salutato il podcast “Muschio Selvaggio” con un messaggio enigmatico, lasciando aperte le possibilità per il futuro del programma ideato insieme a Luis Sal. Nonostante la sua uscita dalla conduzione dello show, Fedez ha lasciato intendere che potrebbe non chiudere definitivamente la porta al progetto.

Attualmente, la conduzione del podcast è tornata a Luis Sal, con Homyatol che ricopre il ruolo di spalla. Tuttavia, l’ipotesi di Fedez come ospite al momento sembra improbabile, dato che i rapporti tra lui e Luis Sal non sono ottimali. Le comunicazioni tra i due ex amici e soci sono ancora in corso per vie legali.

Fedez aveva annunciato la fine del Muschio Selvaggio attraverso le sue storie Instagram, nonostante il successo raggiunto in passato con la conduzione di Luis Sal. In effetti, l’ultimo video pubblicato con Luis Sal conta ben 3,4 milioni di visualizzazioni, mentre un’intervista più recente con Alex Mucci ha totalizzato 444.445 visualizzazioni.

Resta quindi da capire quale sarà il futuro del podcast e se Fedez deciderà di fare nuovamente parte del progetto. Per ora, i fan possono solo aspettare e sperare che i dissapori tra i due possano essere risolti per consentire al Muschio Selvaggio di continuare a riscuotere successo.