Apple sta attualmente testando i chip di fascia più alta della serie M3 per i futuri MacBook Pro, secondo alcune informazioni provenienti dai log di un’app di terze parti. Si dice che il chip M3 Max avrà ben 16 core di processamento e 40 core grafici. La nuova CPU includerà 12 core ad alte prestazioni per task intensivi come il montaggio video, e 4 core ad alta efficienza per attività meno impegnative come la navigazione web.

Rispetto al suo predecessore, il chip M2, il nuovo M3 avrà un migliore rendimento con l’aggiunta di 4 core ad alte prestazioni per la CPU e 2 core grafici in più. Inoltre, i MacBook Pro dotati di questo chip avranno anche 48GB di memoria RAM.

Tuttavia, vale la pena sottolineare che Apple sta testando diverse varianti dei processori e quella emersa finora è solo una delle tante soluzioni in fase di prova.

Una delle caratteristiche più interessanti dei nuovi chip M3 è che saranno i primi per macchine desktop a sfruttare la tecnologia a 3 nanometri. Ciò si traduce in notevoli miglioramenti sia nelle prestazioni che nella durata della batteria.

Si prevede che i primi Mac desktop dotati del chip M3 saranno presentati nel mese di ottobre. Gli appassionati di Calcio spagnolo possono quindi aspettarsi di vedere presto nuovi MacBook Pro potenziati, in grado di gestire le attività più esigenti con facilità grazie a queste nuove soluzioni hardware di Apple.