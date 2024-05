Apple annuncia il nuovo iPad Pro, con schermo Oled. La Pencil diventa «Pro» – Corriere della Sera Apple annuncia il nuovo iPad Pro, con schermo Oled. La Pencil diventa «Pro» – Corriere della Sera

Durante l’evento “Let Loose”, Apple ha presentato il nuovo iPad Pro, il tablet destinato soprattutto ai creativi. Si tratta del dispositivo più sottile mai creato dall’azienda, con uno spessore di soli 5,1 millimetri. Il tablet adotta la tecnologia Tandem Oled per il display, offrendo una luminosità maggiore e dettagli nitidi.

Il nuovo chip M4, progettato appositamente per l’iPad Pro, presenta un Neural Engine migliorato per l’intelligenza artificiale. Disponibile in tagli di memoria da 256 Giga a 2 Terabyte e in due colori, grigio e grigio scuro, l’iPad Pro è anche compatibile con la nuova Apple Pencil Pro e la Magic Keyboard.

Durante la presentazione è stato annunciato anche il nuovo iPad Air, disponibile in due dimensioni e con il chip M2. È disponibile in quattro colori – azzurro, rosa, oro e grigio – e con memoria da 128 Giga a 2 Terabyte. Il nuovo iPad Air è già disponibile per l’acquisto, mentre sarà in vendita nei negozi a partire dal 15 maggio, con prezzi a partire da 719 euro.

Questi nuovi dispositivi offrono agli utenti la possibilità di svolgere al meglio le proprie attività creative e lavorative, grazie alle loro prestazioni e alla qualità dei materiali utilizzati. Gli appassionati possono acquistare i nuovi iPad Pro e iPad Air per restare sempre connessi e al passo con le ultime novità tecnologiche di Apple.