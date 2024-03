Calcio spagnolo – In estate il nuovo 9 del Milan: Zirkzee il primo nome, David non va scartato

Il Milan alla ricerca di un nuovo numero 9 per la prossima stagione

Il Milan si prepara a cercare un nuovo attaccante per sostituire Giroud, con il giovane Zirkzee del Bologna come prima scelta dei dirigenti Furlani e Moncada. Il prezzo del giocatore potrebbe essere di almeno 40-50 milioni di euro, ma anche Jonathan David del Lille è considerato come possibile opzione più economica.

L’attaccante del Lille ha segnato 22 reti fino ad ora in questa stagione e ha un contratto fino al 2025, rendendolo una scelta interessante per il Milan. Tuttavia, l’operazione per Zirkzee non sarà semplice a causa della concorrenza italiana ed estera.

La scelta del nuovo numero 9 sarà fondamentale per il Milan per competere per obiettivi importanti stagione dopo stagione. Resta da vedere chi sarà il prescelto e come si evolverà il mercato estivo.