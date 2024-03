Calcio spagnolo – Kate Middleton dopo lannuncio del cancro: il messaggio di re Carlo e la foto più intima del fratello James

La Principessa Kate Middleton ha sconvolto il Regno Unito e il mondo intero rivelando di avere il cancro e di aver iniziato un trattamento di chemioterapia dopo un importante intervento chirurgico. La notizia ha scosso tutti, ma ha anche suscitato una grande ondata di sostegno da parte di politici, star di Hollywood e persino membri della famiglia reale.

Anche il Principe Carlo ha rivelato di essere in cura per un cancro non specificato e ha elogiato il coraggio di sua nuora Kate. Il fratello della Principessa, James Middleton, ha pubblicato un toccante messaggio di supporto su Instagram, mentre Harry e Meghan Markle hanno inviato un messaggio di auguri di salute e guarigione alla famiglia reale.

Non è chiaro se Harry tornerà nel Regno Unito per sostenere Kate, ma è noto che i due sono sempre stati molto vicini. Kensington Palace ha confermato che la Principessa sta lavorando da casa al suo progetto sull’infanzia Shaping Us, nonostante il trambusto mediatico che circonda la sua malattia.

Harry è preoccupato per i paragoni con sua madre Diana, ma Kate affronta la situazione con sicurezza e il supporto del marito. La notizia del cancro della Principessa ha scosso il mondo, ma la sua forza e determinazione nel combatterlo hanno ispirato milioni di persone in tutto il mondo.