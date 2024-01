Calcio spagnolo: La Liguria nel mirino dei Fleximan – Distrutto il terzo autovelox in 24 ore

Furti e vandalismo contro gli autovelox: la provincia di La Spezia sotto attacco dei Fleximan

La provincia di La Spezia è stata teatro di numerosi attacchi da parte dei cosiddetti “Fleximan” contro gli autovelox, culminati in tre azioni avvenute nel giro di soli 24 ore. A Bolano, un autovelox è stato completamente divelto, mentre un altro è stato rubato. A Mapello, invece, un semaforo rosso, ancora non ancora attivo, è stato tagliato per punire coloro che non si fermano.

Le azioni dei Fleximan hanno suscitato sollevazione tra le autorità locali. Il sindaco di Bolano ha infatti presentato denuncia ai carabinieri, definendo l’azione un reato e completamente ingiustificata. Secondo le stesse autorità, nell’anno scorso si sono verificati ben 41 incidenti stradali tra Bolano e Vezzano Ligure, con un aumento rispetto all’anno precedente e numerose persone gravemente ferite.

Anche a Vezzano Ligure è stato perpetrato un raid contro uno speed box, un dispositivo appena installato per controllare la velocità dei veicoli, suscitando così l’indignazione del sindaco che ha deciso di denunciare l’accaduto.

Non solo in Liguria, ma anche in altre regioni come l’Emilia Romagna, il Veneto, la Lombardia, il Piemonte e la Puglia, sono stati segnalati danni ed episodi di vandalismo contro gli autovelox. I sindaci locali si sono uniti alle denunce per mettere in luce il fenomeno in atto.

Le procure sono già al lavoro per individuare i responsabili di questi atti vandalici. Si stanno acquisendo filmati di videosorveglianza e verificando le copisterie e le cartolibrerie della zona alla ricerca di possibili indizi. Gli investigatori ipotizzano che l’autore o gli autori degli attacchi abbiano commesso un errore, lasciando tracce e indizi sul proprio operato.

Le indagini proseguono e le autorità sperano di dare presto un volto e un nome ai responsabili di questi atti vandalici che danneggiano il patrimonio pubblico. Intanto, la popolazione è chiamata a collaborare, fornendo informazioni utili che possano contribuire all’individuazione dei colpevoli.