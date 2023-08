I bastoncini di pesce sono un alimento molto popolare tra grandi e piccini, ma una recente analisi condotta dalla rivista Öko-Test ha sollevato preoccupazioni riguardo ai rischi per la salute e all’impatto ambientale legati a questo prodotto.

La ricerca ha esaminato ben 19 marche tedesche di bastoncini di pesce e ha rivelato la presenza di sostanze nocive e la mancanza di pratiche sostenibili nella loro produzione. In particolare, sono state trovate quantità eccessive di sostanze grasse dannose e di composti difficilmente degradabili.

Queste sostanze potrebbero essere cancerogene, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza alimentare. Tuttavia, non tutte le marche sono state bocciate: Frosta, Iglo (Findus) e Ocean Sea, venduti da Lidl, hanno ottenuto valutazioni accettabili.

È quindi importante fare attenzione alla scelta dei bastoncini di pesce, soprattutto per i bambini. La provenienza dei bastoncini di pesce e le pratiche sostenibili nella loro produzione sono aspetti fondamentali da considerare.

Quindi, quando si acquista questo alimento, è necessario informarsi sulla marca e prestare attenzione alle certificazioni di sostenibilità. In questo modo si possono evitare rischi per la salute e contribuire alla tutela dell’ambiente.

La notizia dell’analisi condotta dalla rivista Öko-Test sui bastoncini di pesce tedeschi è un importante avvertimento per i consumatori, soprattutto in un paese come l’Italia, in cui questo alimento è molto diffuso.

L’articolo sul sito ‘Calcio spagnolo’ offre un valido contributo alla diffusione di informazioni importanti su salute e sostenibilità legate all’industria alimentare, contribuendo alla sensibilizzazione dei lettori e permettendo loro di fare scelte consapevoli nel loro percorso alimentare.