Calcio spagnolo: Vannacci sospeso 11 mesi. Alta tensione Salvini-Crosetto

La Procura militare e la Procura di Piazzale Clodio stanno attualmente indagando su alcune controversie legate alle spese del generale Vannacci a Mosca, come riportato dal libro “Il mondo al contrario”. Il generale è stato sospeso per undici mesi con un dimezzamento dello stipendio e una detrazione di anzianità come risultato delle indagini in corso.

Le reazioni non sono mancate, con Matteo Salvini che ha manifestato il suo disaccordo con la situazione e ha avuto un botta e risposta con il ministro della Difesa, Guido Crosetto. L’inchiesta disciplinare si è conclusa il 15 febbraio con una sanzione emessa dal ministero della Difesa.

Nonostante le accuse, il generale ha affermato di continuare a difendere la sua libertà di espressione e sta valutando un’offerta di candidatura dalla Lega. Le indagini si sono estese anche alla presunta istigazione all’odio razziale e alle cosiddette “spese pazzesche” del generale a Mosca.

Le indagini riguardano indennità di servizio per i familiari, spese per auto di servizio non autorizzate e rimborsi per eventi e cene mai svolti. Gli ispettori ministeriali stanno esaminando il periodo tra febbraio 2021 e maggio 2022 per scoprire eventuali spese indebite.