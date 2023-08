Calcio spagnolo: Venezia, lo sciopero blocca le star ma sul red carpet brillano Woody Allen, Adam Driver, Jessica Chastain

Inizia oggi un’edizione anomala della Mostra del Cinema di Venezia, a causa del forfait di molte attrici e attori della Sag-Aftra. Nonostante questo contrattempo, la manifestazione si preannuncia comunque ricca di emozioni e sorprese.

I registi saranno i protagonisti sul red carpet, con Damien Chazelle, Jane Campion e Gabriele Mainetti a guidare la giuria. Sarà interessante vedere come valuteranno le opere presentate e quale film si aggiudicherà il prestigioso Leone d’Oro.

Tra gli autori più attesi c’è Woody Allen, che presenterà il suo nuovo film “Coup de chance” girato a Parigi. I fan sono in trepidante attesa di poter assistere alla proiezione di questo atteso film che, si sa, racchiude sempre una trama originale e intrigante.

Il film racconta un triangolo amoroso tra i personaggi di Fanny, Jean e Alain, interpretati rispettivamente da Lou de Laâge, Melvil Poupaud e Niels Schneider. La loro performance sarà sicuramente all’altezza delle aspettative e saprà coinvolgere gli spettatori con le loro interpretazioni intense e appassionate.

Ma le sorprese non finiscono qui: Woody Allen si esibirà con la sua New Orleans Jazz Band in due concerti in Italia. Il primo sarà a Roma il 16 settembre a Villa Ada, mentre il secondo avrà luogo a Milano il 23 settembre al Blue Note. Sarà un’occasione imperdibile per gli appassionati di jazz e per tutti coloro che vogliono vivere un’esperienza unica, incorniciata dalla straordinaria maestria di uno dei più grandi registi della storia.

La Mostra del Cinema di Venezia si conferma ancora una volta come uno degli eventi più importanti nel panorama cinematografico internazionale. Nonostante le difficoltà, riesce a proporre un programma eccellente e coinvolgente, che sicuramente lascerà il pubblico senza parole.