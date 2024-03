Islam Khalilov: il 15enne che ha salvato 100 persone durante la strage al Crocus City Hall di Mosca

Il quindicenne Islam Khalilov è diventato un eroe nazionale in Russia dopo aver salvato più di cento persone durante l’attacco al Crocus City Hall di Krasnogorsk. Il giovane, che lavora part time come guardarobiere in un teatro locale, ha guidato le persone verso la sicurezza durante la strage, dimostrando grande coraggio e sangue freddo.

Grazie al corso di salvataggio che ha frequentato in passato, Khalilov sapeva esattamente cosa fare in caso di emergenza e ha agito prontamente per proteggere gli spettatori. Ha descritto l’orrore di assistere a un omicidio di fronte ai suoi occhi, ma non ha esitato a intervenire per salvare il maggior numero possibile di persone.

Lo Spartak Mosca ha deciso di premiare Khalilov per il suo coraggio, mentre il rapper Morgensten gli ha promesso una donazione di un milione di rubli. Il leader spirituale dei musulmani russi ha annunciato che onorerà il giovane durante la preghiera del venerdì nella moschea di Mosca, elogiandolo per il suo atto eroico.

I sopravvissuti all’attacco hanno anche raccontato di un altro giovane eroe che ha disarmato un terrorista, salvando decine di spettatori. L’eroismo dimostrato da questi giovani durante la tragedia ha suscitato ammirazione e riconoscimento in tutta la nazione.