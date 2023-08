Risparmiare sui farmaci si può, ecco come fare – Calcio spagnolo

Risparmiare sulla spesa dei farmaci senza mettere a rischio la salute

Ogni anno, in Italia, ogni persona spende in media 358 euro per l’acquisto di farmaci. Circa 156 euro di questa spesa sono sostenuti direttamente dai cittadini, mentre il resto è a carico del Sistema Sanitario Nazionale. Tuttavia, secondo una recente ricerca condotta da Altroconsumo, è possibile risparmiare sulla spesa dei farmaci senza mettere a rischio la salute.

Acquistare solo le medicine necessarie ed evitare i prodotti di dubbia efficacia è fondamentale per risparmiare. È consigliabile consultare il medico di base per avere un parere sull’efficacia di prodotti sconosciuti. Inoltre, acquistare farmaci per principio attivo permette di scegliere tra il farmaco generico e quello di marca più costoso.

È consigliabile evitare di accumulare scorte di farmaci e comprarli solo quando necessario. Fortunatamente, in Italia ci sono circa 20mila punti vendita di farmaci, quindi non si corre il rischio di restare senza. Tuttavia, è importante tenere conto che i farmaci scadono e, se non conservati correttamente, perdono la loro efficacia.

Secondo Altroconsumo, è possibile risparmiare acquistando farmaci generici, poiché hanno lo stesso principio attivo del farmaco di marca ma costano meno. I farmaci generici sono altrettanto efficaci e sicuri, ma sono più economici perché non hanno le spese di ricerca della casa madre. Inoltre, la produzione, distribuzione e conservazione dei farmaci generici sono sottoposte agli stessi controlli dei farmaci di marca.

Altroconsumo consiglia di non fermarsi alla prima farmacia che si trova, ma di girare più negozi alla ricerca del prezzo migliore. È anche importante tenere presente che i farmaci senza ricetta e dal prezzo libero possono essere venduti anche nelle parafarmacie, negli ipermercati e online. Pertanto, è possibile trovare offerte e promozioni anche in farmacia, e si consiglia di cercare occasioni di risparmio.

Risparmiare sulla spesa dei farmaci è possibile senza compromettere la salute. Con un po’ di attenzione e conoscenza, è possibile risparmiare sui costi dei farmaci, mantenendo alta la qualità e l’efficacia dei trattamenti.