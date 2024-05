Addio al banchiere Fabio Gallia, lex ragazzo prodigio della finanza romana.

La scomparsa improvvisa di Fabio Gallia, ex banchiere e protagonista del mondo della finanza, ha lasciato un segno indelebile negli ultimi 25 anni. Nato ad Alessandria nel 1963, Gallia si è laureato in Economia e Commercio a Torino prima di iniziare una brillante carriera in Accenture e successivamente in Ersel Asset Management.

Durante la sua carriera, ha ricoperto ruoli di rilievo in istituzioni finanziarie di prestigio come Capitalia, Banca di Roma, BNL e CRD al MEF. È stato vice presidente del Fondo Strategico Italiano e consigliere del fondo Marguerite, nonché direttore generale di Fincantieri e senior partner di Centerview Partners.

Gallia era anche membro del consiglio di amministrazione di varie società finanziarie, lasciando un segno indelebile nel mondo della finanza. Lascia la moglie e due figli, e la sua scomparsa ha profondamente colpito il mondo della finanza italiana.

La notizia della sua prematura scomparsa ha scosso il settore finanziario, con molte persone che hanno espresso il loro cordoglio per la perdita di una figura così rispettata e stimata. La sua eredità nel campo finanziario rimarrà per sempre, con molti che lo ricorderanno per la sua intelligenza, la sua professionalità e la sua dedizione al lavoro.