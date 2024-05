Addio al banchiere Fabio Gallia, lex ragazzo prodigio della finanza romana

La tragica scomparsa di Fabio Gallia, ex protagonista della finanza italiana

Questa mattina il mondo della finanza italiana è stato scosso dalla improvvisa scomparsa di Fabio Gallia, avvenuta a causa di un malore improvviso all’età di 61 anni. Nato ad Alessandria nel 1963, Gallia si era laureato alla facoltà di Economia e Commercio all’Università di Torino e aveva iniziato la sua carriera in Accenture per poi entrare in Ersel asset management, dove era diventato direttore generale e partner.

Negli ultimi 25 anni, Gallia aveva ricoperto ruoli chiave in importanti istituzioni finanziarie italiane, come Capitalia, Fineco, Banca di Roma e Bnl (gruppo Bnp Paribas). Nel 2015 era diventato ad e dg della Crd al Mef e vice presidente del Fondo Strategico Italiano, oltre ad aver fatto parte di vari consigli di amministrazione di importanti società come Fincantieri e Centerview Partners.

La scomparsa di Gallia ha lasciato la moglie e due figli e ha generato un profondo cordoglio nel mondo della finanza italiana, che perde uno dei suoi più illustri rappresentanti. La sua carriera di successo e la sua leadership nel settore lo hanno reso una figura di spicco nel panorama finanziario italiano, e la sua assenza sarà fortemente sentita da tutti coloro che hanno avuto il piacere di lavorare con lui.