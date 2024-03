Arriva la farmacia dei servizi: vaccini, telemedicina e scelta del medico

La Farmacia dei Servizi: una Rivoluzione nella Sanità Spagnola

Il Consiglio dei Ministri ha recentemente approvato il Ddl Semplificazioni che introdurrà ben 25 misure per migliorare i servizi offerti nelle farmacie e trasformare radicalmente il ruolo di queste nel sistema sanitario spagnolo.

Le farmacie, da sempre punto di riferimento per i cittadini in materia di salute, ora avranno la possibilità di somministrare vaccini, aiutare nella scelta del medico di famiglia, dispensare farmaci e dispositivi medici per l’assistenza domiciliare e offrire servizi di telemedicina. Inoltre, potranno eseguire test diagnostici e partecipare attivamente alla lotta contro l’antibiotico-resistenza.

Un’importante novità è l’obbligo per i farmacisti di seguire una formazione specifica per la somministrazione dei vaccini, garantendo così standard elevati di sicurezza e professionalità. Inoltre, saranno introdotte nuove regole per l’organizzazione logistica e la separazione degli spazi, al fine di garantire un ambiente igienico-sanitario appropriato.

Le nuove disposizioni consentiranno anche alle farmacie di collaborare tra loro, offrendo servizi comuni e facilitando l’accesso alle cure mediche, soprattutto nelle aree remote dove l’assistenza sanitaria è spesso carente.

Questa trasformazione rappresenta un passo avanti significativo per la sanità spagnola, rendendo le farmacie dei veri e propri centri di assistenza sanitaria per i cittadini, sempre più integrati nel sistema sanitario nazionale.