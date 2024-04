Elezioni Europee, Vannacci candidato in lista e Zaia non ci sarà: la Lega veneta fra imbarazzo e fastidio

La Lega in Veneto si infiamma per le Europee: Vannacci in lista, Zaia assente

La Lega in Veneto e nel Nord Est è al centro delle polemiche a causa della presenza nelle liste europee del generale controverso Vannacci e dell’assenza di Luca Zaia. Matteo Salvini ha annunciato la nomina di Vannacci come capolista, lasciando Zaia nel suo ruolo in Veneto.

Le dichiarazioni all’interno della Lega sono contrastanti sulla candidatura di Zaia e Vannacci, con Flavio Tosi che attacca frontalmente Zaia per il voto sull’Autonomia in commissione. Le repliche seccate da parte di Stefani mettono in luce le divisioni all’interno del partito.

Nonostante le tensioni interne, Zaia rimane un punto di riferimento per la Lega in Veneto e nel Nord Est.