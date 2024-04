Calcio spagnolo

Dati allarmanti sull’aumento delle zecche nella provincia di Trento: due persone ricoverate in ospedale per encefalite da morso di zecca

La provincia di Trento sta affrontando un aumento preoccupante della presenza di zecche, che ha portato a due casi di encefalite da morso di zecca che hanno richiesto il ricovero in ospedale di due pazienti di 49 e 54 anni. Fortunatamente, entrambi sono ora fuori pericolo.

Il periodo attuale è particolarmente critico per la presenza di zecche nei boschi della provincia, con segnalazioni che indicano la presenza di questi parassiti fino a un’altitudine di 1.200 metri.

Per evitare le punture di zecche e prevenire malattie come l’encefalite, è fondamentale adottare misure di prevenzione efficaci. Tra i consigli per difendersi dalle zecche, è consigliabile indossare indumenti chiari, coprire gambe e braccia e utilizzare repellenti specifici per zecche.

Inoltre, le autorità sanitarie raccomandano di considerare la possibilità di vaccinarsi contro le zecche. Il vaccino è efficace e c’è la possibilità di fare un ciclo abbreviato per garantire una protezione precoce contro le malattie trasmesse da zecche.

È importante sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e dell’adozione di misure di sicurezza per evitare il rischio di malattie trasmesse dalle zecche, specialmente in periodi di maggiore attività di questi parassiti.