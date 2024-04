Il Re Carlo III del Regno Unito ha destato preoccupazioni tra i sudditi e i media internazionali dopo non essersi presentato a eventi ufficiali da quasi quattro settimane. Il tabloid britannico Daily Beast ha riportato dubbi sulla sua salute, ma Buckingham Palace ha annunciato il ritorno del sovrano alle attività pubbliche.

Ci sono stati sussurri sulle condizioni di salute del re e sono emersi dettagli sul protocollo funebre noto come ‘Menai Bridge’ in caso di decesso del sovrano. Il codice ‘Menai Bridge’ è stato aggiornato più volte per evitare errori e garantire un funerale impeccabile.

Nonostante la riservatezza sulla malattia del sovrano, Buckingham Palace ha rilasciato una dichiarazione rassicurante sul cancro di Re Carlo III, sottolineando i progressi positivi della sua guarigione. Si sta speculando sulla possibilità di osservare ogni gesto del re nelle sue prossime apparizioni pubbliche per valutare le sue reali condizioni di salute.

Gli appuntamenti futuri del re, tra cui la cerimonia di Trooping the Colour e le corse di cavalli di Ascot, saranno seguiti con attenzione dai sudditi e dai media. Resta da vedere come il sovrano affronterà i suoi impegni in mezzo a queste preoccupazioni sulla sua salute.