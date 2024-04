Attacco dellIran imminente in Israele: allerta entro 24-48 ore

La tensione tra Israele e l’Iran minaccia la stabilità del Medio Oriente

La situazione nella Striscia di Gaza continua a peggiorare, con il Wall Street Journal che riporta i timori di un attacco diretto dell’Iran a Tel Aviv nelle prossime 24-48 ore. Il ministro della Difesa israeliano ha avvertito che Israele risponderà in modo appropriato a qualsiasi attacco iraniano.

Il governo americano ha vietato ai dipendenti di viaggiare in alcune zone di Israele per motivi di sicurezza, mentre Teheran ha dichiarato che la difesa è una necessità legittima contro l’aggressione israeliana.

Il ministero degli Esteri francese ha invitato i cittadini a evitare viaggi in Iran, Israele, Libano e Territori palestinesi a causa della situazione tesa, mentre il ministero degli Esteri tedesco sta lavorando per una de-escalation della situazione e si mantiene in contatto con l’Iran.

Israele ha minacciato di rispondere ad eventuali attacchi, ma si impegna a evitare una vendetta contro l’Iran. La stabilità del Medio Oriente è sempre più a rischio a causa del conflitto in corso tra Israele e Palestina, con la comunità internazionale che è in allerta per una possibile escalation del conflitto.