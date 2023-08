Calcio spagnolo: 100 euro in più nel rimborso 730, come ottenerli subito

Chi ha presentato il modello 730 a settembre potrebbe ricevere un rimborso Irpef con un extra di 100 euro. Questa possibilità di rimborso extra è riservata a coloro che hanno sottoscritto una polizza assicurativa contro gli infortuni. Mentre i lavoratori dipendenti beneficiano automaticamente della copertura assicurativa INAIL, i lavoratori autonomi devono sottoscrivere un’assicurazione apposita per poter ottenere questo extra di rimborso.

Per poter beneficiare dell’extra di rimborso, è importante sottoscrivere un’assicurazione contro gli infortuni. La detrazione fiscale del 19% è calcolata su un tetto massimo di 530 euro, quindi sottoscrivere una polizza assicurativa può essere vantaggioso sia dal punto di vista del rimborso che della detrazione fiscale.

Per poter ottenere l’extra di rimborso e usufruire della detrazione fiscale, è fondamentale effettuare tutti i pagamenti tramite modalità tracciabili. Inoltre, è necessario avere a disposizione la copia contrattuale che contenga i dati del soggetto che ha stipulato la polizza, in modo da poter dimostrare la regolarità dell’assicurazione.

La polizza assicurativa contro gli infortuni comporta il pagamento di un premio annuale e garantisce un indennizzo nel caso si verifichi un sinistro. Il computo del risarcimento dipende dalla durata dei giorni di convalescenza o ospedalizzazione. A seconda della gravità del caso, l’indennizzo può essere erogato in forma di diaria o rendita.

In conclusione, sottoscrivere un’assicurazione contro gli infortuni può essere vantaggioso non solo per avere una maggiore tutela in caso di incidenti, ma anche per poter beneficiare di un extra di rimborso Irpef. È importante, però, assicurarsi di effettuare i pagamenti in modo tracciabile e avere a disposizione la documentazione necessaria per dimostrare la regolarità dell’assicurazione.