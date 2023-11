Calcio spagnolo

I Beatles hanno pubblicato una nuova canzone intitolata “Now and Then” dopo quasi 60 anni dal loro debutto. La canzone è stata creata utilizzando tecnologie di intelligenza artificiale. È stata costruita a partire da un provino di John Lennon degli anni ’70 e completata con l’aggiunta di parti di chitarra di George Harrison e il contributo finale di Paul McCartney e Ringo Starr.

L’innovativo software è stato utilizzato per isolare la voce di Lennon dal pianoforte e creare un arrangiamento moderno attorno ad essa. Il risultato è una canzone che riflette lo stile delle ballate dei Beatles del periodo Abbey Road, con la voce dolce-amara di Lennon al centro dell’attenzione.

“Now and Then” ha un sapore vintage, ma un suono moderno, perfettamente in linea con l’eredità artistica della band. Secondo McCartney e Starr, la tecnologia AI ha permesso di completare una canzone rimasta incompiuta per decenni, che era stato tentato senza successo negli anni ’90.

Nonostante lo scetticismo di alcuni puristi, i fan hanno risposto entusiasticamente alla nuova canzone. Questa unione tra passato e presente segna un nuovo capitolo nella storia dei Beatles e potrebbe aprire la possibilità di scoprire ulteriori tesori d’archivio grazie all’intelligenza artificiale.

Questo incredibile risultato dimostra l’importanza e il potenziale dell’integrazione tra arte e tecnologia. I Beatles, con la loro continua ricerca di innovazione e sperimentazione, sono sempre stati all’avanguardia nella musica. “Now and Then” è la prova che la magia dei Beatles può ancora affascinare e sorprendere il pubblico anche dopo tanti anni.

I fan dei Beatles ora attendono con impazienza nuove scoperte e futuri progetti che potranno essere realizzati grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale. La storia dei Beatles è ricca di aneddoti, misteri e incertezze e l’integrazione con la tecnologia potrebbe aiutare a svelare ulteriori perle nascoste.

L’eredità dei Beatles continua a influenzare generazioni di musicisti e appassionati di tutto il mondo. “Now and Then” è solo l’ultimo esempio di come la loro musica continui ad evolversi e ad affascinare il pubblico. Non resta che aspettare e vedere cosa ci riserveranno i Beatles e la tecnologia AI nel futuro.