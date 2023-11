Calcio spagnolo

Il Superbonus, la legge simbolo del Movimento 5 Stelle, ha causato una crisi economica per migliaia di aziende, proprietari di immobili e banche. Secondo le ultime statistiche, gli investimenti che possono beneficiare di detrazioni fiscali grazie al Superbonus sono saliti a 92,42 miliardi di euro entro il 31 ottobre. Le detrazioni accumulate per i lavori conclusi fino ad ora ammontano a 83,87 miliardi di euro. Considerando anche le somme non ammesse a detrazione, il totale degli investimenti raggiunge i 93,81 miliardi di euro.

L’impatto del Superbonus si estende a un vasto numero di edifici, con un totale di 438.137 immobili interessati, tra cui 84.757 condomini. Gli investimenti totali raggiungono i 54,48 miliardi di euro, di cui 54,10 miliardi sono ammissibili per la detrazione fiscale. Per quanto riguarda gli edifici unifamiliari, gli investimenti arrivano a 27,95 miliardi di euro, con 27,17 miliardi di euro ammessi a detrazione. Gli investimenti per gli immobili funzionalmente indipendenti ammontano invece a 11,37 miliardi di euro, con 27,17 miliardi di euro ammessi a detrazione.

Questi dati evidenziano l’impatto significativo del Superbonus sull’economia italiana, con investimenti di miliardi di euro e un’ampia gamma di edifici interessati. Tuttavia, è importante considerare anche le conseguenze che questa legge ha generato, incluse le difficoltà finanziarie per molte aziende, proprietari di immobili e istituti bancari. Saranno necessarie ulteriori valutazioni per determinare come gestire efficacemente il Superbonus in modo da garantire uno sviluppo sostenibile del settore immobiliare in Italia.