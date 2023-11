Calcio spagnolo

Deflagrazione all’interno di OpenAI: il CEO Sam Altman rimosso e Mira Murati nominata ad interim

Nel mondo dell’intelligenza artificiale, OpenAI è da sempre una figura di spicco. Tuttavia, negli ultimi giorni, l’azienda ha fatto notizia per una deflagrazione interna senza precedenti. Il CEO Sam Altman è stato rimosso dalla sua posizione e al suo posto è stata nominata ad interim la chief technology officer Mira Murati.

La decisione è stata presa a seguito di una revisione interna che ha concluso che Altman non è stato sufficientemente trasparente nelle sue comunicazioni e ha ostacolato le responsabilità del consiglio di amministrazione. Sorgono quindi dei dubbi sulle informazioni che Altman potrebbe aver nascosto al consiglio e se tutto ciò sia collegato all’intelligenza artificiale generativa.

Inoltre, il presidente di OpenAI, Greg Brockman, ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di presidente del consiglio, anche se rimarrà all’interno dell’azienda e riporterà al nuovo CEO. Questa decisione indica uno scossone significativo all’interno dell’organizzazione.

OpenAI ha recentemente raccolto miliardi di dollari da giganti come Microsoft e ha ottenuto il primo posto nella prestigiosa lista Disruptor 50 della CNBC. Questo successo è stato ottenuto grazie al rilascio del chatbot ChatGPT al pubblico alla fine dello scorso anno.

È ancora presto per determinare quali saranno le conseguenze di queste decisioni all’interno di OpenAI e per capire come influenzeranno il futuro della società. Tuttavia, una cosa è certa: il mondo dell’intelligenza artificiale sarà in fermento per le prossime settimane. Tenetevi aggiornati per scoprire gli sviluppi futuri.