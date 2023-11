Calcio spagnolo

Valerio Staffelli torna da Marco Castoldi, noto come Morgan, per fare luce sul “caso X Factor”. Durante il Tapiro d’oro, Morgan aveva accusato Fedez, Michielin e Dargen D’Amico di far parte di una cricca con interessi economici connessi. Fedez ha respinto le accuse e ha affermato che Sky lo ha allontanato dal programma a causa dei suoi comportamenti gravi verso altre persone. Morgan sostiene che durante l’ultima puntata di X Factor, Sky aveva minacciato di mandare in onda dei fuorionda che non esistono, cercando di attirare spettatori. Morgan afferma che ci sarebbe una registrazione in cui ha insultato Ambra, ma nega di averla minacciata. Morgan sostiene che Fedez, Michielin e lui hanno diversi interessi economici in comune, come pezzi dei dischi reciproci, direttori artistici in comune e condivisione di diritti d’autore ed edizioni. Morgan sostiene di essere stato svantaggiato durante X Factor e che i suoi artisti sono stati sbattuti fuori dal programma. Morgan asserisce di essere stato estromesso da X Factor, ma ritiene che gli abbiano fatto un favore. La puntata completa sarà trasmessa stasera a Striscia la Notizia.

La querelle tra Morgan e alcuni concorrenti di X Factor continua a tenere banco. Durante il popolare programma televisivo Tapiro d’oro, Valerio Staffelli è tornato a intervistare Marco Castoldi, meglio conosciuto come Morgan, nel tentativo di far luce sul “caso X Factor” che sta facendo molto discutere. Durante l’intervista, Morgan ha accusato apertamente Fedez, Michielin e Dargen D’Amico di far parte di una cricca con interessi economici connessi.

Le accuse mosse da Morgan sembrano aver scatenato una vera e propria guerra tra i protagonisti di X Factor. Fedez, di recente allontanato dal programma, ha respinto categoricamente le accuse, affermando che Sky lo ha escluso a causa dei suoi comportamenti gravi verso altre persone, e non per motivi economici. Inoltre, Fedez ha sostenuto che durante l’ultima puntata di X Factor, Sky avrebbe minacciato di mandare in onda dei fuorionda inesistenti, solo per attirare più spettatori.

Una delle accuse più incisive di Morgan riguarda una presunta registrazione in cui avrebbe insultato Ambra, ex moglie di Fedez. Tuttavia, il cantante nega di averla minacciata, sostenendo che si tratta di meri pettegolezzi senza fondamento.

Secondo Morgan, lui stesso, Fedez e Michielin avrebbero diversi interessi economici in comune, come pezzi dei dischi reciproci, direzione artistica condivisa e la condivisione dei diritti d’autore ed edizioni. Il cantante sostiene di essere stato svantaggiato durante il corso di X Factor e che i suoi artisti siano stati ingiustamente esclusi dal programma.

Nonostante sia stato estromesso da X Factor, Morgan ritiene che sia stata una sorta di favore. La puntata completa dell’intervista sarà trasmessa stasera a Striscia La Notizia, offrendo ulteriori dettagli e chiarimenti su questa controversa disputa.