Calcio spagnolo

Aumenti di prezzi che pesano sui bilanci domestici, già provati da un anno con l’inflazione alle stelle, sono ormai inevitabili per il nuovo anno. Secondo il Codacons, il conto potrebbe aumentare di 974 euro a nucleo nel corso dell’anno nuovo. Si prevede che le tariffe per i servizi di rete fissa, mobile e internet possano aumentare nel corso del 2024.

Le famiglie dovranno mettere mano al portafogli e prepararsi a rincari che, in alcuni casi, potrebbero essere particolarmente sostanziosi. Ad esempio, si stima che i cibi e le bevande subiranno un aumento di circa 231 euro a famiglia. Inoltre, il settore dei trasporti potrebbe comportare una spesa annua di 160 euro in più per una famiglia media.

Anche l’assicurazione RC auto non sarà risparmiata. Si stima che potrebbe aumentare di 62 euro per una famiglia con due automobili. La fine del mercato tutelato del gas e della luce porterà inevitabilmente incrementi delle tariffe, con un esborso potenziale di 220 euro in più all’anno per nucleo.

Gli operatori di telefonia hanno già annunciato aumenti per il nuovo anno, con una maggiore spesa tra i 30 e i 35 euro a famiglia. Inoltre, gli adeguamenti tariffari nel comparto della telefonia potrebbero comportare una spesa annua aggiuntiva tra i 27 e i 30 euro a famiglia.

Nel settore del turismo, i prezzi subiranno un aumento significativo. Con il ritorno graduale degli spostamenti e l’aumento della domanda, si prevede che i costi relativi a viaggi e soggiorni aumenteranno. Gli esperti prevedono incrementi dei prezzi che andranno ben oltre il tasso di inflazione.

Le famiglie italiane si trovano quindi di fronte a un anno che le vedrà colpite da numerosi aumenti di prezzi invariabilmente associati a varie spese quotidiane. Sarà fondamentale pianificare attentamente il proprio budget per far fronte a questa nuova situazione economica.