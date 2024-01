Calcio spagnolo

La notizia di Chiara Ferragni indagata per truffa nel caso pandoro continua a far parlare di sé, e ad occupare le prime pagine dei giornali. La famosa influencer e imprenditrice digitale viene accusata di coinvolgimento in una presunta frode riguardante il celebre dolce natalizio italiano.

Ma non è solo l’indagine giudiziaria a tenere banco nelle conversazioni, l’assistente virtuale Fedez e la giornalista Myrta Merlino hanno dato vita ad un acceso confronto mediatico riguardo all’assedio subito dai Ferragnez da parte dei media. La Merlino ha replicato alle accuse di Fedez, sostenendo che i mass media sono parte integrante della vita dei personaggi pubblici, sia nelle fortune che nelle sfortune.

Ma Fedez non si è fermato qui, ha risposto ironicamente alla conduttrice invitandola a recarsi sotto casa sua per osservare come fa i bisogni il suo cane Paloma. La giornalista non si è lasciata intimidire e ha sottolineato che la notizia dell’indagine a carico di Chiara Ferragni è un fatto di rilevanza pubblica.

Il cantante ha poi domandato a Myrta se è mai stata sotto casa dell’ex deputato Pozzolo, lasciando intendere che avrebbe potuto scoprire qualcosa di più grave. Fedez ha inoltre ribadito che lui e Chiara sono diventati famosi grazie ai social media, un aspetto che potrebbe infastidire alcuni.

La polemica si è conclusa con Fedez che ha affermato che ci si rivedrà il giorno successivo per parlare degli escrementi del suo cane Paloma, offrendosi anche di portare un caffè.

L’attuale dibattito attorno alla situazione dei Ferragnez e all’uso dei social media da parte dei personaggi pubblici sicuramente non passerà inosservato. Rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi e di nuovi capitoli di questa storia che sembra non avere fine.