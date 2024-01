Calcio spagnolo

Tragedia nel parcheggio della metro C: Giovanissimo calciatore Alexandru ucciso, il padre chiede giustizia

Frascati – Uno sparo improvviso ha sconvolto la notte di Frascati, quando Alexandru, uno studente di 14 anni e appassionato di calcio, è stato brutalmente ucciso nel parcheggio della fermata della metropolitana C, alla fermata Pantano.

L’omicidio sconcertante ha generato numerose domande e lasciato il padre del ragazzo in uno stato di shock profondo. Petru Katlan, padre dell’adolescente, ha espresso il suo dolore e la sua rabbia per questa tragedia che ha colpito la sua famiglia. In un’intervista commovente, Katlan ha affermato che gli autori dell’omicidio non avevano nulla contro suo figlio, ma in realtà volevano colpire il suo patrigno. È stato anche riferito che Alexandru non aveva mai avuto alcun tipo di rapporto con gli aggressori.

Il nonno della vittima ha raccontato di aver chiesto ad Alexandru di rimanere in macchina per evitare qualsiasi pericolo, ma il ragazzo ha rifiutato e pochi istanti dopo è stato colpito fatalemente. La community di Frascati è stata profondamente scossa da questo tragico evento e numerosi sono stati i messaggi di sostegno alla famiglia.

Il comandante dei carabinieri di Frascati ha annunciato che le indagini sull’omicidio sono in corso e che diverse persone sono state già interrogate al fine di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Le autorità stanno anche cercando di verificare la versione del patrigno e di attribuire precise responsabilità ai protagonisti dell’incidente. La polizia sta lavorando a pieno ritmo e ha smentito la notizia originariamente riportata dai media di tre persone ricercate.

Al momento, ci sono alcune informazioni sicure: si è verificata una lite all’interno di un bar, Alexandru e alcuni membri della sua famiglia erano presenti nel parcheggio della fermata della metropolitana C di Pantano, quando degli aggressori a bordo di un’auto hanno aperto il fuoco.

Questo tragico evento ha scosso la comunità di Frascati e sono molti coloro che chiedono giustizia per l’omicidio di Alexandru. Il padre del ragazzo ha espresso anche la sua fiducia nel patrigno, che a suo dire sembrava una brava persona, ma chiaramente era stato un grave errore di giudizio. La città è ancora sotto shock per la perdita di questo giovane promettente giocatore di calcio e si spera che la verità venga presto rivelata e che giustizia sia fatta.