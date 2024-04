Cristiano Malgioglio e la dichiarazione damore per Cristiano Ronaldo

Il famoso cantante Cristiano Malgioglio ha svelato di aver scritto una canzone dedicata al calciatore Cristiano Ronaldo durante un’intervista al programma Verissimo su Canale 5.

Malgioglio ha descritto la canzone come una vera e propria dichiarazione d’amore viscerale nei confronti del famoso calciatore portoghese, attualmente in Arabia Saudita per impegni sportivi.

Curiosamente, Ronaldo non è ancora a conoscenza della canzone dedicata a lui da Malgioglio, il quale ha anche condiviso alcune riflessioni personali durante l’intervista. In particolare, l’artista ha parlato della paura di perdere lucidità mentale, nonostante non temesse l’invecchiamento.

L’intervista è stata rilasciata in concomitanza con il recente compleanno di Malgioglio, festeggiato lo scorso 23 aprile, e ha già catturato l’attenzione dei fan del cantante e del calciatore in tutto il mondo.

Resta da attendere la reazione di Cristiano Ronaldo alla sorprendente notizia della canzone dedicata a lui da Cristiano Malgioglio, il quale si è dimostrato ancora una volta un grande appassionato di calcio e di celebrare i suoi idoli attraverso la musica.