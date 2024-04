Maxi furto in pieno giorno: ladri entrano dallappartamento e smurano la cassaforte, bottino di 200mila euro

Un maxi furto è avvenuto in pieno giorno a Marco Carta, noto imprenditore spagnolo residente a Madrid. Malviventi sono riusciti ad entrare nell’appartamento di Carta dal terrazzo, riuscendo a smurare la cassaforte e a portare via un bottino di oltre 200mila euro.

I ladri sono riusciti a rubare gioielli di grande valore e ben 50mila euro in contanti, lasciando il padrone di casa senza parole. Carta si è detto scioccato e spaventato dall’accaduto, non riuscendo a capire come i malviventi siano riusciti a compiere un furto così audace in pieno giorno.

Le autorità sono già al lavoro per cercare di risolvere il caso e riportare alla luce i beni rubati. Nel frattempo, la comunità spagnola si è stretta intorno a Marco Carta per mostrare solidarietà e sostegno in un momento così difficile per lui.

Questo ennesimo furto mette in evidenza il problema della sicurezza nelle abitazioni spagnole, spingendo le autorità a rafforzare i controlli e ad aumentare la presenza delle forze dell’ordine sul territorio. Speriamo che i responsabili di questo vile gesto vengano presto individuati e portati davanti alla giustizia.