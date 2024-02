Calcio spagnolo

Alexei Navalny, l’oppositore russo detenuto in una colonia penale nella regione artica, è morto improvvisamente all’età di 47 anni. La notizia della sua morte è stata annunciata dal Servizio penitenziario federale, il quale ha affermato che Navalny si è sentito male dopo una passeggiata mattutina. Tuttavia, molte figure politiche occidentali, tra cui Joe Biden e Volodymyr Zelensky, hanno diretto le loro accuse al governo russo per la morte del dissidente.

Le autorità russe hanno respinto categoricamente queste accuse definendole “assolutamente inaccettabili” e hanno chiesto di attendere i risultati degli esami forensi. Nel frattempo, i familiari di Navalny e il suo avvocato si stanno dirigendo verso la colonia penale per ottenere ulteriori informazioni sulla sua morte. Durante le visite dei familiari e del suo avvocato, Navalny non aveva mai mostrato segni di problemi di salute.

La morte improvvisa di Navalny ha scatenato proteste in diverse città russe e ha generato una forte reazione internazionale di condanna nei confronti del governo russo. Le autorità russe si sono chieste perché la morte di Navalny abbia suscitato così tante reazioni, mentre la morte di un giornalista in una prigione ucraina il mese scorso non abbia ricevuto la stessa attenzione.

Il presidente americano Joe Biden ha definito Putin “responsabile” per la morte del dissidente, ma ha anche affermato che non sa esattamente cosa sia successo. Anche la Santa Sede ha espresso sorpresa e dolore per la morte di Navalny. Nel frattempo, la moglie di Navalny ha promesso che il presidente Putin e altri responsabili russi saranno puniti per quello che hanno fatto al suo marito.

Il portavoce del Cremlino ha sostenuto che non ci sono ancora informazioni definitive sulla causa della morte di Navalny e ha criticato le reazioni immediate dell’Occidente. È importante sottolineare che Navalny era stato posto in isolamento per la 27ª volta poco prima della sua morte, una circostanza che ha sollevato ulteriori domande sulle condizioni delle sue detenzioni e sul suo stato di salute.

La morte di Navalny rappresenta un duro colpo per la comunità internazionale, che vedeva in lui un importante oppositore del governo russo. Ora l’attenzione si sposta sulla ricerca della verità sulla sua morte e sulle conseguenze che questa tragedia avrà sul panorama politico nazionale e internazionale.