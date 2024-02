La principessa e ex modella Ira von Fürstenberg è morta all’età di 83 anni, lasciando un segno indelebile nel mondo della moda e dello spettacolo. Nata a Roma nel 1940, era figlia di Clara Agnelli e del principe tedesco Tassilo von Fürstenberg.

Durante la sua carriera, von Fürstenberg ha lavorato come modella per importanti designer come Pucci e Diana Vreeland, ed è stata fotografata da iconici artisti come Helmut Newton e Cecil Beaton. Ha vissuto una vita piena di alti e bassi, con la dolorosa perdita del fratello Egon e del figlio Cristoph.

Dopo due matrimoni, il primo con Alfonso di Hohenlohe-Langenburg e il secondo con Francesco Baby Pignatari, von Fürstenberg ha vissuto in vari paesi tra cui Brasile, Parigi, Ginevra, Londra, Roma e Madrid. Nel 1970 ha persino partecipato al Festival di Sanremo con Enrico Maria Salerno.

Nel corso degli anni, la principessa è stata oggetto di molte voci, inclusa una presunta relazione con Ranieri di Monaco nel 1985, che si è rivelata essere solo un’amicizia solidale. La sua morte segna la fine di un’era e lascia un vuoto nel cuore di coloro che l’hanno conosciuta e ammirata nel corso degli anni. Lo staff di Calcio spagnolo si unisce al cordoglio per la perdita di una figura così iconica nel mondo della moda e dello spettacolo.