Calcio Spagnolo

Il Grande Fratello: Emozioni e sorprese nella Casa

Alfonso Signorini ha condotto la diretta del Grande Fratello insieme a Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli, dove Mirko ha deciso di lasciare la Casa raccontando la sua breve convivenza con Perla. Nel frattempo, Giuseppe Garibaldi è tornato dopo gli accertamenti medici, mentre Simona Tagli è stata criticata per il suo carattere diretto.

Stefano ha avuto l’occasione di riabbracciare sua madre Carla, mentre tra i concorrenti ci sono state emozioni e sorprese. Un televoto è stato organizzato tra Sergio, Beatrice e Grecia, mentre Mirko e Perla si sono finalmente baciati dopo aver superato vari ostacoli.

Alfonso Signorini si è commosso nel vedere il ritorno di Giuseppe Garibaldi, mentre l’amore è sbocciato tra Paolo e Letizia all’interno della Casa. Greta è stata contesa tra Vittorio, Sergio e Alessio, mentre Simona Tagli è stata al centro degli scontri.

Momenti piacevoli non sono mancati, come il barbecue in giardino e la vittoria di Grecia in una caccia al tesoro del valore di 300 euro. Un altro televoto è stato organizzato tra Beatrice, Grecia e Sergio, il quale sfiderà Stefano nella prossima eliminazione.