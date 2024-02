Calcio spagnolo

La donna scomparsa a Casamicciola ritrovata morta dopo giorni di ricerche

Antonella Di Massa, una donna di 51 anni originaria di Casamicciola, è stata ritrovata morta non più di 24 ore fa, dopo essere stata data per scomparsa il 17 febbraio scorso. Il corpo della donna è stato scoperto da una troupe televisiva del programma “Chi l’ha visto” in un terreno vicino alla piazza di Succhivo.

Le ricerche di Antonella hanno coinvolto numerose forze dell’ordine, volontari, elicotteri, unità cinofile e droni, ma purtroppo non hanno avuto successo fino al tragico epilogo. Le ipotesi sull’accaduto variano da suicidio a possibile spostamento del corpo in seguito alla scomparsa.

Durante le ricerche, sono circolate varie teorie sul destino di Antonella, inclusa l’ipotesi che si fosse nascosta in un casolare. Le forze dell’ordine hanno cercato la donna in varie zone dell’isola con l’aiuto del Soccorso Speleologico Alpino, ma purtroppo la ricerca si è conclusa in maniera tragica.

La comunità locale è in lutto per la perdita di Antonella e le autorità stanno continuando le indagini per fare chiarezza sull’accaduto e per scoprire la verità su ciò che è accaduto alla sfortunata donna di Casamicciola. Restiamo in attesa di ulteriori aggiornamenti da parte delle autorità competenti.